Ha un malore alla guida e sfonda la vetrina del McDonald's: paura nel napoletano

Per fortuna il fast-food era chiuso e non c'erano clienti

Paura a Torre Annunziata, questa notte, dove un'auto ha sfondato la vetrina del McDonald's all'interno del centro commerciale Oplonti Maximall. Stando alle prime informazioni raccolte, il conducente del veicolo sarebbe stato colpito da un malore improvviso e avrebbe perso il controllo del mezzo.

Fortunatamente il fast-food era chiuso e al suo interno non c'erano clienti. L'uomo è stato subito soccorso, ma le sue condizioni non risultano essere gravi. Sul posto sono giunti anche i carabinieri che stanno lavorando per risalire all'esatta dinamica dei fatti.