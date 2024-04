Paura in pieno centro, auto si ribalta: feriti due giovani

Paura nella tarda serata di ieri a Sant'Antimo dove un veicolo si è ribaltato. Poco dopo le 22, in via Roma, un'utilitaria con a bordo due giovani è uscita fuori strada prima di ribaltarsi. Per cause da accertare, il giovane alla guida ha perso il controllo del mezzo che ha terminato la sua corsa a bordo della strada.

Sul posto sono giunti i carabinieri, i vigili del fuoco e i soccorsi del 118 che hanno curato i due feriti. Preoccupati i cittadini per questa tragedia sfiorata. Tante, infatti, sono le segnalazioni e i commenti di denuncia sui social. Una di queste porta la firma del candidato sindaco Nicola Marzochella: “Con tutta la tecnologia che abbiamo a disposizione nell’era moderna una città come Sant’Antimo non può permettersi il “lusso” di essere da spettatrice di tragedie stradali.

Quello di questa sera é l’ennesimo incidente frutto della velocità, della distrazione e dell’incoscienza umana. Tre disvalori che possono essere monitorati attraverso i più moderni sistemi di sicurezza elettronici. Bisogna che Sant’Antimo si munisca subito, nelle strade a scorrimento veloce con alto rischio di incidenti, di sistemi di videosorveglianza a rilevazione di velocità e riconoscimento OCR dei numeri di targa".