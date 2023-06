Auto si ribalta: giovane resta incastrata, salvata da un passante

Un terribile incidente si è verificato la scorsa notte in via Genoino, a Frattamaggiore. Un’auto ha urtato violentemente contro un altro veicolo in sosta e poi si è ribaltata su se stessa. Una delle due giovani a bordo ha perso i sensi ed è rimasta bloccata tra le lamiere, prima di essere aiutata da alcuni passanti.

A diffondere la notizia, attraverso un post su Facebook, è il figlio dell’uomo che ha tratto in salvo la giovane. Le sue parole sono state condivise anche da Conny Liotti. "Stanotte purtroppo sotto casa mia è avvenuto un brutto incidente che ha visto protagoniste due giovani ragazze. Una delle due avendo perso i sensi dopo il botto è rimasta all’interno dell’abitacolo.

Mio padre sentendo le urla dell’altra giovane nell’intento di far rinvenire l’amica , non ci ha pensato due volte è sceso ed è riuscito a tirarla fuori con non poche difficoltà . L’ambulanza allertata immediatamente è arrivata dopo mezz’ora .Non avendo potuto conoscere l’identità delle giovani vorremmo accertarci delle loro condizioni di salute . Quindi se qualcuno o loro stesse stessero lèggendo il messaggio mi scrivessero!".