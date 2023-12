Incidente stradale: auto si ribalta in via Caravaggio

Un'auto si è ribaltata questa mattina all'alba in via Caravaggio a Napoli a causa, probabilmente, della velocità.

La denuncia sull'accaduto arriva dal deputato di Alleanza Verdi Sinistra, Francesco Emilio Borrelli, raggiunto dalle segnalazioni dei residenti. "È il secondo episodio nel giro di un anno", ricorda Francesco, un cittadino che abita proprio dov'è accaduto l'incidente. "L'estate scorsa, proprio nello stesso punto, un'altra auto si era ribaltata. Su questa strada chi passa in auto e moto sfreccia come se fosse in pista e noi non ci sentiamo sicuri nemmeno più ad attraversare la strada. È una situazione che mette a rischio l'incolumità di tutti, anche degli animali. Qui vicino c'è una colonia felina e in questi mesi sono stati investiti diversi gatti".