Auto si 'arrampica' sullo spartitraffico davanti alla Galleria

Incidente nella notte nella Galleria Quattro Giornate. Un'automobile ha rischiato di ribaltarsi 'arrampicandosi' sullo spartitraffico. Incolume il guidatore della vettura che è riuscito ad uscire dal veicolo con le proprie gambe. Sul posto sono comunque giunti i mezzi di soccorsi anche al fine di rimuovere l'auto ed evitare disagi al traffico veicolare.

"A Napoli le strade si trasformano sempre più in piste da corsa ma in palio non c’è nessuna medaglia, soltanto la vita e la morte di persone innocenti.Servono dispositivi e misure di sicurezza e, soprattutto, modificare le normative del codice della strada", denuncia il deputato Francesco Emilio Borrelli sul susseguirsi di incidenti stradali che si stanno verificando tra Napoli e provincia.