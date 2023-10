Paura nel quartiere: auto si ribalta dopo una spaventosa carambola

Spaventoso incidente, ieri pomeriggio, a Rione Alto, nel quartiere Arenella. Un'auto, in piena zona ospedaliera, per cause ancora da accertare, si sarebbe prima schiantata - dando vita ad una mega carambola - contro alcune auto parcheggiate, prima di ribaltarsi a centro strada. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine. Non ci sarebbero feriti.

La vicenda ha subito fatto il giro dei social dove sono stati pubblicati diversi post con le immagini dell'incidente. Qualcuno parla di "velocità eccessiva", ma al momento non è chiaro cosa sia realmente accaduto.