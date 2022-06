A fari spenti nella notte e a forte velocità: l'auto si ribalta dopo l'impatto con diverse vetture in sosta

Ieri notte gli agenti del commissariato di Pompei, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Tre Ponti in direzione di Scafati hanno notato un?auto il cui conducente guidava a forte velocità e con i fari spenti.

I poliziotti gli hanno intimato l?alt ma l'uomo ha accelerato la marcia innescando un inseguimento durante il quale ha effettuato manovre pericolose per la circolazione stradale fino a quando, giunti in via Alison a Scafati, ha impattato contro diverse auto in sosta per poi terminare la sua corsa in seguito ad un ribaltamento.

L?uomo, sceso dal veicolo illeso, non riusciva a mantenere il normale equilibrio e, per tali motivi, gli agenti lo hanno fatto accomodare nell?auto di servizio, dove ha dato in escandescenze colpendo ripetutamente il finestrino della portiera fino a romperlo.

Dopo averlo riportato alla calma, grazie al supporto di una pattuglia della Polizia Stradale di Angri, lo hanno sottoposto alla prova dell?etilometro che ha dato esito positivo con un tasso alcolemico superiore a 1,3 g/l.

Pertanto l'uomo, un 34enne di Pompei, è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficciale e danneggiamento aggravato; inoltre, gli è stata ritirata la patente per guida in stato di ebbrezza e contestate due sanzioni del codice della strada poiché inottemperante all?alt, per superamento dei limiti di velocità e manovre pericolose per la circolazione stradale.