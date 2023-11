Spaventoso incidente a via Arcoleo: auto ribaltata e accartocciata - VIDEO

Era poco dopo l'1 di notte quando - per cause in corso di accertamento - 3 veicoli si sono scontrati in via Arcoleo, nei pressi dell'uscita della Galleria Vittoria.

Davvero impressionanti le immagini, girate da Lucio Varriale che le ha gentilmente concesse a NapoliToday. nel video tra l'altro si vede un'auto ribaltata e accartocciata tra numerosi detriti, e gli uomini dell'Infortunistica stradale al lavoro per i rilievi.

Illesi gli autisti di due delle vetture, rassicura il Comandante dell'Infortunistica stradale Antonio Muriano, mentre il terzo ha riportato lievissime contusioni. Fortunatamente a bordo delle vetture non c'erano passeggeri né sono rimasti coinvolti pedoni.