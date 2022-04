Auto si ribalta: corsa in ospedale per quattro giovani

Brutto incidente a Torre del Greco dove un'auto, con a bordo quattro giovani, si è ribaltata. L'incidente è avvenuto ieri in viale Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa. Sul posto sono intevenuti i Carabinieri e la Polizia di stato, ma anche due autoambulanze per il soccorso dei feriti.

Indagini ancora in corso per stabilire l'esatta dinamica dei fatti. I quattro feriti sono stati trasportati in ospedale dal 118. Le forze dell’ordine sono intervenute per i rilievi del caso e per il controllo del traffico. La strada, infatti, dopo l'impatto, è rimasta bloccata per diverso tempo.