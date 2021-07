Paura nella notte, auto si schianta contro i negozi: le immagini

Paura nella notte a Casoria dove un'auto ha impattato contro alcuni negozi prima di ribaltarsi. Il fatto è avvenuto in via Guglielmo Marconi, in pieno centro cittadino. A bordo dell'autovettura due persone, uscite miracolosamente illese.

Le immagini dell'incidente, diffuse nel gruppo "Casoria Unita", sono impressionanti. Generalmente la strada è molto trafficata e affollata, ma per fortuna al momento dell'impatto era semideserta.

Sul posto sono giunti i Carabinieri della locale stazione e il 118 che ha soccorso una delle due persone a bordo, rimasta lievemente ferita. Forse l'alta velocità dietro l'ennesimo incidente che preoccupa i residenti. L'auto è stata rimossa alle prime ore dell'alba.