Auto nella scarpata, muore imprenditore

Tragico incidente stradale sulla Statale nella frazione Torcino di Ciorlano (nel casertano) nella notte tra sabato 11 e domenica 12 marzo. Luigi Campana, 48enne imprenditore di Pomigliano d'Arco, viaggiava da solo a bordo di un'auto quando, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo del veicolo - Audi A2 - ed è finito fuori strada precipitando nella scarpata sottostante, come spiega Casertanews.it. A dare l'allarme alcuni passanti che hanno notato la vettura nella scarpata.

Vani i soccorsi. Disposta l'autopsia per stabilire le cause del decesso. Tanti i messaggi di cordoglio per Luigi.