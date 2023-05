Auto si schianta contro un altro veicolo e abbatte un palo: tre feriti

All’alba di domenica 14 maggio si è verificato un violento incidente stradale in via Diocleziano, a Fuorigrotta, Un'auto di grossa cilindrata (una Bmw) si è scontrata violentemente con una utilitaria in sosta per poi finire la sua corsa contro un palo della luce, abbattendolo. I motivi dello scontro sono ancora da chiarire L’incidente ha causato 3 feriti.

Due donne sarebbero state trasportate all'ospedale Cardarelli di Napoli. Il terzo ferito è stato trasportato presso l'Ospedale del Mare, dove è sotto osservazione. “Chiediamo che si accertino al più presto le dinamiche dell’incidente per poi poter capire come agire.”, dichiara il deputato Borrelli che ha diffuso anche alcune immagini delle auto incidentate.