Perde il controllo dell'auto e va sbattere contro un palo della luce: è in prognosi riservata

Un incidente stradale si è verificato alle due del mattino in via Giovanni Ansaldo a Napoli dove una Fiat Panda, nell'affrontare una curva ha perso il controllo del veicolo che è salito sullo spartitraffico, impattato un palo dell'illuminazione pubblica ed invaso la carreggiata destinata al senso opposto di marcia.

Il conducente, di 36 anni, e ricoverato al Cardarelli in prognosi riservata. Sono in corso indagini per ricostruire la dinamica dell'incidente.