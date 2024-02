Auto finisce contro un muretto, giovane resta incastrato tra le lamiere: trasportato in eliambulanza a Napoli

Un giovane di 20 anni è stato trasportato in eliambulanza a Napoli dopo essere rimasto coinvolto in un grave incidente stradale. Subito dopo le 2.00, la squadra dei Vigili del fuoco del distaccamento di Lioni, è intervenuta nel territorio del comune di Sant'Angelo dei Lombardi, nell'avellinese, sulla SS 400, per un sinistro che ha visto coinvolta una sola autovettura, che ha sbandato prima di finire la sua corsa contro un muretto.

Il ragazzo alla guida, un 20enne del posto, è rimasto incastrato tra le lamiere - riferisce AvellinoToday - ed è stato necessario tagliarle per poterlo estrarre dall'auto. Il giovane è stato affidato ai sanitari del 118 intervenuti, i quali lo hanno trasportato prima presso l'ospedale Criscuoli di Sant'Angelo dei Lombardi. Viste le condizioni del 20enne, è stato necessario far intervenire l'eliambulanza che lo ha trasportato a Napoli per le cure del caso.

Il veicolo incidentato è stato messo in sicurezza e sul posto sono intervenuti i carabinieri del Nucleo radiomobile di Sant'Angelo dei Lombardi e della stazione di Lioni peri gli accertamenti di rito.

