Tragico incidente sulla Sannitica: un morto e due feriti

Un tragico incidente si è verificato questa notte sulla strada Sannitica nel territorio di Caivano in direzione Marcianise. Un'auto, per circostanze ancora da chiarire, si è schiantata contro il guardrail. Il bilancio è di un morto e due feriti.

A perdere la vita un 36enne del Casertano. Ferite le altre due persone in macchina con lui. Sul posto sono giunte due ambulanze e i vigili del fuoco. Purtroppo, all'arrivo dei soccorsi, per il 36enne non c'era più nulla da fare; mentre i due feriti sono stati trasportati in ospedale.

Sul posto anche i carabinieri per i rilievi del caso. Al momento non risultano coinvolti altri veicoli.