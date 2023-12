Corsa folle nella notte, schianto contro le auto parcheggiate: le immagini sul web - VIDEO

Paura a Chiaia dove un'auto, forse per la troppa velocità, si è schiantata contro altre auto parcheggiate. L'incidente è stato segnalato da uno dei titolari dei veicoli in sosta, rimasti fortemente danneggiati. "La notte tra il 20 ed il 21 dicembre alle 4.30 alla Riviera di Chiaia , che notoriamente è una pista da formula 1, una signora con una Smart presumibilmente a folle velocità, ha letteralmente distrutto la mia macchina posteggiata regolarmente e ne ha semi distrutto altre due.

"Ci scappa il morto"

La signora per sua fortuna non ha subito danni fisici. Io ho una moglie invalida ed una sola autovettura che ho dovuto mandare alla rottamazione; motore e semiasse distrutti. Ora dovrò affrontare celermente le spese per una nuova auto, ben sapendo che ciò che ne ricaverò dall'assicurazione saranno pochi spicci e chissà quando.

Sono un impiegato, la mattina mi sveglio per andare a guadagnarmi lo stipendio. Questo accadimento è stato devastante per noi. In questa città ci sono troppe strade senza dissuasori di velocità. Ci scappa il morto e non basta. Sono profondamente avvilito e sconcertato mi creda", si legge nella segnalazione inviata al deputato Francesco Emilio Borrelli che ha anche postato le immagini.