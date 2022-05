Vomero, auto finisce contro l'aiuola centrale di Piazza Vanvitelli: abbattuto un palo

Un incidente stradale si è verificato quest'oggi nel cuore del Vomero, in piazza Vanvitelli. Un'auto, per cause da accertare, è finita contro l'aiuola centrale, delimitata da recinzione, di uno dei luoghi simbolo del quartiere collinare, abbattendo un palo della luce.

Fortunatamente non si sono registrati feriti.

Il consigliere della V Municipalità Emanuele Papa ha pubblicato una foto su Facebook sull'accaduto: "Tragedia sfiorata al Vomero stamattina. Un palo distrutto ma per fortuna nessun ferito. Che spavento", scrive il consigliere del gruppo misto sui social.