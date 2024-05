Auto si cappotta in strada: traffico in tilt (VIDEO)

Un'auto si è cappottata lungo via Acton, all'altezza dei giardini Molosiglio. La vettura è ferma all'interno della carreggiata in direzione della Galleria Vittoria. Al momento non si hanno dettagli sulle condizioni degli occupanti.

Sul posto ci sono gli uomini della polizia locale che hanno messo in sicurezza l'area e deviato il traffico.

Il solito afflusso di auto sta provocando disagi per la circolazione che procede a rilento in tutta la zona.