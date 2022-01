Auto si capovolge dopo uno scontro: immediati i soccorsi

Paura ieri sera a Napoli dove, per cause ancora da accertare, un'auto si è capovolta. Nel sinistro, avvenuto all'altezza della rotonda della Stella Polare, a pocchi metri dall'ex caserma Bianchini, in via Marina, sarebbero rimaste coinvolte diverse auto.

Immediati i soccorsi. Sul posto sono giunti gli agenti della Polizia municipale e due ambulanze. Tuttavia, la persona alla guida dell'auto capovolta è rimasta illesa: per lei solo un grande spavento. La Municipale ha effettuato anche i rilievi per stabilire l'esatta dinamica dei fatti.