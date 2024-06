Ore di passione a Posillipo a causa di un incidente stradale avvenuto nella tarda mattinata di oggi 5 giugno.

Un'automobile per ragioni da accertare si è ribaltata al centro della carreggiata, nonostante le velocità poco elevata che si possono raggiungere in quel tratto di strada.

Sul posto un'ambulanza del 118 per soccorrere i feriti.

Traffico in tilt in via Manzoni.