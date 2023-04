Scontro tra un'auto e un camion: conducenti feriti

Uno spaventoso incidente si è verificato ieri mattina sull’Asse Mediano nei pressi dell’uscita per Mugnano.

Nel sinistro, avvenuto per cause da accertare, sono rimasti coinvolti un camion e un'utilitaria. I due conducenti sono rimasti feriti, con quello alla guida dell'auto in condizioni peggiori.

Sul posto sono giunte le forze dell’ordine e un mezzo del 118. Si indaga per ricostruire la dinamica dei fatti. A riportare la notizia è stato il giornale Internapoli.