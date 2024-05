Tragico incidente stradale sull'asse mediano: due morti

Incidente stradale sull'asse mediano in via San Francesco a Patria, all'altezza di Qualiano (in direzione mare), coinvolta una moto. Due persone risultano decedute.

Sul posto i carabinieri e la polizia municipale. Traffico in tilt sull'importante asse viario in attesa dei rilievi e della rimozione dei veicoli coinvolti nel sinistro stradale.

Vani i soccorsi del 118 le due vittime sarebbero morte sul colpo a causa delle ferite riportate nell'incidente.

L'incidente di Di Vaio

Sempre a Qualiano si è verificato l'incidente stradale che ha visto coinvolto negli scorsi giorni il produttore e attore Gaetano Di Vaio, poi morto all'ospedale San Giuliano per le gravi ferite riportate.