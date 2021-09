Incidente stradale ieri pomeriggio sull'Asse Mediano, all'altezza dello svincolo Afragola-Cardito in direzione Acerra. Sei i veicoli coinvolti. Solo contuse le persone che erano nelle vetture.

Bloccata la carreggiata per diverse ore con traffico impazzito in attesa dell'arrivo dei mezzi di soccorso e dei rilievi per stabilire la dinamica e le cause del maxi tamponamento.