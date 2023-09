Grave incidente stradale all'alba: un morto e sette feriti

Una nuova tragedia della strada ha funestato il weekend. Una persona è morta e sette sono rimaste ferite in un incidente avvenuto all'alba di oggi, 10 settembre, lungo la Statale Appia, appena fuori dal centro abitato di Forchia (Benevento) in direzione Caserta.

La vittima è napoletana, un 51enne originario di Brusciano ma residente ad Arpaia a Benevento.

Nel sinistro si sono scontrate tre auto: una Ford Focus, una Ford CMax e una Citroen Picasso. Scattato l'allarme, sul posto sono accorsi il 118, i vigili del fuoco e i carabinieri. Per il 51enne, che viaggiava come passeggero sulla Citroen, i soccorsi sono stati inutili.

I sette feriti sono stati trasportati in ospedale e non sarebbero in pericolo di vita. Sono in corso i rilievi per determinare l'esatta dinamica dell'accaduto.

Un altro grave incidente si è verificato nei pressi di Casoria la scorsa notte. Nell'occasione un 50enne ha perso il controllo del suo scooter sulla Circumvallazione Esterna rovinando sull'asfalto. È ricoverato in condizioni gravi in ospedale.