Incidente nel napoletano: anziano investito mentre era in bici

Immediati i soccorsi per l'uomo che non ha riportato ferite gravi

Attimi di paura ieri sera a Cardito dove un anziano è stato investito da un'auto. L'uomo era sulla sua bici, nei pressi di piazza Santa Croce, quando è stato investito dall'automobile.

Alla guida c'era una donna che dopo l'impatto si è fermata ed ha prestato i primi soccorsi all'uomo. Sul posto sono giunti immediatamente anche gli uomini della Municipale e una squadra del 118.

I medici hanno assistito l'anziano, ma non hanno riscontrato per lui gravi conseguenze. Per l'uomo - e la donna alla guida - solo tanta paura.