Camion dello staff di Andrea Sannino si ribalta e rischia di precipitare: "Sono sconvolto"

Incidente stradale per il camion con a bordo staff e strumenti del cantante Andrea Sannino. A raccontare l'episodio che poteva avere conseguenze ben peggiori è lo stesso artista, ancora scosso per quanto accaduto, con un post pubblicato sui propri social.

Sannino: "Meglio qualche concerto in meno ma tutti i miei ragazzi salvi"

"leri notte al rientro dal concerto di Camerota, un camion del mio service storico si è letteralmente ribaltato uscendo fuori strada in una delle curve che scendono lungo la scarpata. Ho visto le foto e sono sconvolto ...immagino tutti loro che lo hanno vissuto. L'autista a cui va tutto il mio sostegno è rimasto lievemente ferito ma illeso rispetto a quello che poteva accadere e ringrazio Dio per averlo guardato. Ringrazio tutte le forze dell'ordine di Camerota impegnate nelle operazioni di soccorso e recupero di quello che resta del materiale tecnico audio e luci. Lo dico in ogni mia serata da 10 anni, chiedo sempre una standing ovation per questi professionisti incredibili che sopratutto in estate seguono, tutti i giorni, non solo me ma una marea di artisti italiani ognuno con il suo concerto, ogni giorno in una città diversa e forse, da parte mia, a dei ritmi che in alcuni casi sarebbe meglio se provassi a contenere. Le richieste sono tantissime e quando penso a una data, prima che a me, penso alle tante famiglie che si mantengono con questo lavoro e rinunciare è sempre doloroso..:Meglio però qualche concerto in meno ma tutti i miei ragazzi sani e salvi. Stasera sono in concerto a Villa Literno e nonostante la tragedia sfiorata i ragazzi sono tutti all'opera per permetterlo. Questo la dice tutta sulla straordinarietà di questa categoria. A Mimmo....a tutto il team, vi sono e vi sarò vicino sempre e ci rialzeremo insieme ! Pezzo dopo pezzo Con infinita gratitudine. Andrè".