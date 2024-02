Morto in un incidente stradale a soli 17 anni: l'ultimo saluto ad Andrea Mellone

Si terranno oggi 4 febbraio a Marano, presso la parrocchia di Santa Maria Immacolata a Marano di Napoli, i funerali di Andrea Mellone, il 17enne morto alla Toscanella.in un incidente stradale mentre era in scooter. Fatale per il figlio di Genny Mellone, bancario molto conosciuto per le sue qualità da attore e cantante, l'impatto del mezzo a due ruote contro un palo stradale.

Il cordoglio del sindaco Pirozzi

La nota di cordoglio di Giacomo Pirozzi Sindaco di Calvizzano, città in cui il giovane risiedeva: "Siamo vicini alla famiglia Mellone e al nostro caro amico Gennaro, per la scomparsa prematura e inaspettata del piccolo Andrea, vittima di un terribile incidente stradale. Quando si spezza una giovane vita la tristezza, l’angoscia e la delusione prende il sopravvento su tutto. La rabbia e il senso di ingiustizia prevale e lo sconforto è massimo. Ai cari di Andrea, al suo papà, alla sua mamma, alla sua sorella e a tutti coloro che l’hanno voluto bene esprimo a nome mio e della comunità che rappresento il nostro cordoglio e la nostra più sincera vicinanza. Che dio abbia in gloria la sua piccola anima".