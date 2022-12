Incubo sull'asse mediano per il personale del 118: minacciati dalla vittima di un incidente

Incidente stradale all'altezza dello svincolo dell'asse mediano di Scampia. Giunge sul posto, dopo segnalazione, un'ambulanza del 118. Il paziente a bordo non era cosciente.

"Interveniamo ma il paziente inizia ad agitarsi e ad aggredirci verbalmente, non permettendoci di procedere con la visita, nè tantomeno di partire per il pronto soccorso scende dall'ambulanza minacciandoci, inveendo contro l'equipaggio con offese ed epiteti, soprattutto contro l'infermiera di turno. Contattattiamo più volte la centrale operativa, sia telefonicamente, che tramite l'allert aggressione in corso del tablet, per comunicare la situazione, che tende sempre più a degenerare. Giunge sul posto verso le ore 5:30 la polizia municipale che fatica a calmarlo, mentre ci minaccia, davanti anche alle forze dell'ordine", denuncia l'associazione Nessuno Tocchi Ippocrate, riportando la denuncia del personale sanitario intervenuto sul luogo dell'incidente stradale.