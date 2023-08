Incidente tra auto e scooter, 25enne al Cardarelli in codice rosso

Ieri sera i carabinieri della sezione radiomobile di Casoria sono intervenuti in via Principe di Piemonte per un incidente stradale.

Lo scontro ha riguardato un’utilitaria guidata da un 34enne e uno scooter. Il 25enne in sella allo scooter è stato sbalzato a terra, riportando gravi ferite.

Il giovane è stato portato al Cardarelli in codice rosso. È ricoverato in prognosi riservata. Indagini in corso per chiarire l’esatta dinamica dello scontro.