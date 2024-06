Grave incidente sulla strada provinciale: 12enne trasferito in eliambulanza al Santobono

Un dodicenne di Savignano Irpino è rimasto gravemente ferito in un incidente stradale mentre era in sella alla sua mini moto. L'incidente è avvenuto sulla strada provinciale ex 91 bis, che collega Savignano Irpino a Monteleone di Puglia, tra contrada Macchione e Difesa. Per cause ancora in corso di accertamento - come si legge su AvellinoToday - la minimoto del ragazzo si è scontrata con un'auto, una Audi A4.

La centrale operativa del 118 di Avellino ha allertato tre ambulanze, provenienti dalla Stie Savignano Irpino e dai Saut di Ariano Irpino e Grottaminarda. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti prontamente i carabinieri della stazione di Savignano e il comandante della polizia municipale locale, Pierluigi La Manna.

Il trasferimento d'urgenza in eliambulanza al Santobono

Il dodicenne, in condizioni critiche, è stato trasportato d'urgenza al pronto soccorso dell'ospedale Frangipane-Bellizzi in codice rosso. Qui, è stato immediatamente attivato il piano di emergenza, con il coinvolgimento del reparto di pediatria e dell'unità operativa di anestesia, coordinati dal direttore del pronto soccorso, Silvio D'Agostino. Grazie a un efficace lavoro di squadra del personale sanitario, il ragazzo è stato stabilizzato, intubato e poi trasferito in eliambulanza all'ospedale Santobono di Napoli. Attualmente, la prognosi rimane riservata. Il giovane ha riportato un trauma commotivo cerebrale e la frattura di tibia e perone.

