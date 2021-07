Incidente mortale ad Alife, muore centauro 44enne di Nola

Era in sella alla sua moto ed è stato preso in pieno da un furgone. Non c'è stato scampo per l 44enne di Nola vittima di un terrificante incidente ad Alife, in provincia di Caserta. L’impatto, che è stato molto violento, è avvenuto lungo la Strada Provinciale che collega Alife a Dragoni.

La moto sulla quale viaggiava la vittima è stata centrata da un furgone, finendo contro un cartellone pubblicitario che era presente lungo la strada. Il colpo violento non ha dato scampo al motociclista. Immediatamente allertati i soccorsi, quando l’ambulanza è arrivata sul posto non c’era già più nulla da fare.

Sul posto, le forze dell'ordine stanno cercando di venire a capo della dinamcia dell'incidente.

