Grave incidente e auto capovolta: ci sono feriti

Grave incidente a Mugnano di Napoli. In via Crucis due automobili si sarebbero scontrare e una delle due si sarebbe addirittura capovolta. Lo segnalano diversi cittadini sul gruppo Facebook 'Sei di Mugnano se...'. L'impatto è avvenuto intorno alle 18. Ci sarebbero feriti, ma al momento non è dato sapere in che condizioni siano. "C'erano signore anziane in un'automobile e una ragazza alla guida dell'altra parte - scrive un testimone oculare - Quella strada è pericolosa, non è il primo incidente che accade". E sono molti i residenti di Mugnano che indicano in via Crucis una strada ad alta pericolosità. "Si corre troppo", "Non si rispettano i segnali", "Corrono come i pazzi" alcuni dei messaggi.