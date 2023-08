Schianto sulla statale, muore vigilante di 63 anni

Scontro mortale nella notte a Caserta e un ragazzo di 23 anni è finito in manette. A perdere la vita Tommaso Serpico, 63enne di Marigliano, in servizio come vigilante. Come riporta CasertaNews, l'incidente è avvenuto poco dopo mezzanotte sulla Variante Anas SS700, all’interno della galleria Reggia. Coinvolta l'automobile di servizio di Serpico e un'Audi A3 guidata da un 23enne di Caserta con accanto una giovane donna. I due sono stati soccorsi e portati all'ospedale civile. Non sono in pericolo di vita.

La dinamica dell'incidente non è ancora chiara, ma il conducente dell'Audi è risultato positivo al test tossicologico, in particolare a sostanza cannabinoidi. Elemento che ha portato all'arresto del 23enne con l'accusa di omicidio stradale. Indagano i carabinieri che hanno sequestrato i mezzi coinvolti.