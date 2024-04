Incidente sull'autostrada: uomo muore tra le lamiere

Era di Sviano, in provincia di Napoli, la vittima di un disastroso incidente sull'A1 Roma-Napoli. Si chiamava Ciro Scarpato, 63anni, i soccorsi sono stati costretti a estrarlo dalla lamiere, ma tutto è stato inutile. L'incidente, avvenuto venerdì 19 aprile, ha coinvolto quattro tir in prossimità dell'uscita Caianello, in provincia di Caserta, in direzione Napoli.

Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco e i mezzi di soccorso. Diversi i feriti. Sono stati proprio i pompieri ha liberare Scarpato, che era alla guida di uno degli auto-articolati, dalle carcasse dei mezzi pesanti per affidarlo al personale del 118. Tutte le cure si sono rivelate inutili. Ancora da accertare le cause dell'incidente.