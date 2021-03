Salvatore muore in un tragico incidente: "Date un lavoro a sua moglie"

“Date un lavoro a sua moglie”. Questa è la richiesta all'Eav dopo la tragica morte di Salvatore Brancaccio, 41 anni, investito da un furgoncino mentre era in servizio. Una richiesta che, almeno per il momento, sembra che l'Eav non possa accogliere. A spiegarne i motivi ci ha pensato Umberto de Gregorio, presidente dell'ente.

"Per me sarebbe giusto"

"Se fosse possibile lo avremmo già fatto in altre occasioni in passato e per me sarebbe anche giusto:assumere un figlio o moglie di un dipendente deceduto sul posto di lavoro. Ma le norme lo vietano ad una società in house come EAV. Tuttavia poiché sono testardo e la vita troppo dura per lasciare qualcosa di intentato, ci riproviamo. Studieremo e faremo il possibile. Perché quello che è giusto può o dovrebbe essere possibile, sempre".

Eav in lutto

L'Eav è in lutto per la tragica morte di Salvatore, un dipendente di 40 anni morto nella serata di venerdì nel corso di un incidente avvenuto nei pressi della stazione ferroviaria Botteghelle della Circumvesuviana.

"In questi anni in cui ho avuto l’onore di essere amministratore di EAV, ho cercato sempre di coltivare - oltre ovviamente il lato aziendale - il fattore umano. In questo senso ho una visione antica: un’azienda è anche una grande famiglia. Ci sono ovviamente odi e rancori, spesso sotterranei, come capita ahimè anche nelle famiglie. Ma soprattutto passione, affetto, calore umano. C’e’ senso di appartenenza ed attaccamento all’azienda, che ha una storia antica. Questa storia e questa umanità sono una leva straordinaria su cui puntare. E quando accade una disgrazia, una morte, te ne accorgi ancora di più . C’è sempre qualche misero tentativo di sciacallaggio ma il sentimento predominante è la solidarietà. La solidarietà è e deve essere il collante principale di una comunità. E non mancherà per la famiglia del povero Salvatore", il commosso messaggio di cordoglio del presidente di Eav Umberto De Gregorio.

L'incidente

Un camioncino di una ditta di pulizie, parcheggiato su una salita, ha travolto nella serata di venerdì due persone, un dipendente di Eav e un dipendente della stessa ditta, nei pressi della stazione Botteghelle. Il dipendente di Eav, 40 anni, è morto sul colpo, il secondo è stato trasportato all'Ospedale del Mare. In corso di ricostruzione la dinamica da parte degli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Ponticelli.