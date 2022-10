Incidente mortale sulla Sannitica, in manette il 24enne alla guida: era sotto effetto della droga

C'è un arresto dopo l'incidente mortale sulla strada Sannitica. Ieri notte, all’altezza di Caivano, un'auto è finita contro il guardrail. Tre le persone a bordo, una delle quali, Nicola Rivetti, ha perso la vita per le gravi lesioni riportate.

L'uomo alla guida, un 24enne, è stato trasportato in ospedale a Frattamaggiore, ma non è in pericolo di vita. L'altro passeggero, un classe '98, invece, lotta fra la vita e la morte.

Il 24enne è stato arrestato dai carabinieri per omicidio colposo. Dai primi accertamenti eseguiti presso il nosocomio frattese, infatti, sarebbe risultato positivo al test anti-droga. Il giovane, tuttavia, resta ancora in osservazione, piantonato dai militari dell'Arma.