Incidente in mare a Sorrento: motonave va a sbattere contro la banchina

Motonave finisce contro la banchina del porto, ma senza conseguenze per i passeggeri. Il fatto è accaduto alle 9 e 45 circa di questa mattina al pontile esterno del porto di Marina Piccola a Sorrento. La motonave Europa Jet, in arrivo da Capri con a bordo 12 passeggeri e sei persone di equipaggio, durante la manovra di ormeggio ha urtato con la prua i respingenti della banchina, con danni all'imbarcazione e al pontile stesso.

Immediato l'intevento della Guardia Costiera dell'Ufficio Marittimo di Sorrento i quali, che, dopo aver accertato il buono stato di salute di passeggeri ed equipaggio, ha provveduto al fermo immediato del mezzo e all'interdizione del pontile per motivi di sicurezza. Sono in corso tutti gli accertamenti per verificare le cause che hanno portato all'incidente. Il traffico destinato al pontile esterno è momentaneamente dirottato verso le banchine interne al porto di Sorrento senza arrecare disagi ai passeggeri.