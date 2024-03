Fuggono alla vista della Polizia e speronano un'auto in transito. Donna in prognosi riservata al Loreto Mare

In serata una telefonata segnala alla Squadra Mobile la presenza di ladri in un appartamento. I Falchi si dirigono subito all'indirizzo indicato. Qui, alla vista degli agenti, 4 persone si precipitano in un'auto e si danno alla fuga per le strade di Portici e nella corsa tamponano violentemente un'auto in transito con a bordo una donna.

I quattro sono stati prontamente bloccati dagli agenti mentre la donna, classe 1947, è stata trasportata al pronto soccorso dell’Ospedale del Mare, dove è adesso ricoverata in prognosi riservata anche se per i sanitari non è in pericolo di vita.

La posizione dei quattro fuggitivi è al vaglio dell’Autorità Giudiziaria.