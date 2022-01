Precipita con l'auto nel burrone: le drammatiche immagini dei soccorsi (FOTO)

I Vigili del fuoco della Squadra 16B Sorrento e Nucleo SAF unitamente a Carabinieri, Polizia e volontari dell'Associazione Polizia di Stato di Sorrento hanno compiuto un salvataggio da record in località Fontanelle di Piano di Sorrento: sulla strada Meta - Amalfi, all'altezza del km 6.400, un'autovettura ha sfondato la barriera laterale di protezione precipitando.

Volo di 40metri

L'auto ha fatto un volo dicirca circa 40 metri, per fermarsi su un tronco d'albero. I soccorritori hanno dovuto superare non poche difficoltà per raggiungere la vettura: la strada è a circa 750metri sopra il livello del mare, e l'intervento dell’elisoccorso è stato impossibile perché forti correnti ascensionali impedivano l'hovering del mezzo. La vettura inoltre era finita in un cono d’ombra sia per le comunicazioni via radio normalmente utilizzate dai canali di soccorso sia per le comunicazioni con i telefoni cellulari.

Recupero via terra e lifeline

I soccorritori hanno raggiunto l'auto grazie all'aiuto dei volontari del luogo, percorrendo un sentiero e quindi attraversando un tratto di costone non battuto, a picco sul mare.

Nell'auto è stato rinvenuto un uomo, ancora in vita, che è stato stabilizzato e immobilizzato. Quindi si è proceduto alla risalita di recupero via terra: elevatissimo il rischio di caduta nel vuoto. Il trasporto lungo il tratto non battuto da sentiero è stato possibile montando una “Lifeline" per operatori e barella.

L'uomo che era alla guida dell'auto è stato affidato ancora in vita al personale del 118