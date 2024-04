Incidente nave, un codice rosso tra i feriti. Il racconto: "Sono volato giù dalle scale"

C'è anche un codice rosso tra i feriti nell'incidente di una nave Caremar che questa mattina, alle 10.14, ha tamponato la banchina. Il bollettino, intanto, è salito a 44 persone. "Hanno subito politraumi - spiega il direttore dell'Asl Npaoli 1 Ciro Verdoliva - il più grave è un codice rosso alla maxillofacciale dell'Ospedale del Mare. Nessuno è in pericolo di vita".

I feriti sono di nazionalità italiana (37) e statunitense (7). Le età variano dai 40 anni fino ai 75. Tra di essi c'è Salvatore il quale racconta la traumatica esperienza: "Ci stavamo preparando a uscire. Io ero sulle scale e quando c'è stato l'impatto sono caduto giù fino al pianerottolo. Per fortuna non ho battuto la testa, ma mi fanno male schiena e polpaccio. C'era anche una signora straniera vicino e anche lei è caduta. I soccorsi si sono concentrati sui casi più gravi. E' stato un bel volo. Non ho avuto subito paura, piuttosto non capivo cosa stesse accadendo".

I trenta feriti sono stati distribuiti nei vari pronto soccorso cittadini, a seconda dei traumi subiti. "Qualcuno sta raggiungendo gli ospedali anche autonomamente. - ha aggiunto Verdoliva - La situazione è sotto controllo, ma resta da monitorare perché i traumi nelle prime 24 ore possono riservare brutte sorprese". Alle 17, l'Asl Napoli 1 Centro ha fatto sapere che sono stati dimessi 35 pazienti mentre per 9 è previsto ancora un periodo di osservazione e, pertanto, restano in area di emergenza.