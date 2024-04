Incidente nave, dimessi 35 feriti: nove restano ancora in osservazione

Sono 35 su 44 le persone rimaste ferite nell'incidente, che ha coinvolto la nave "Isola di Procida" questa mattina al molo Beverello, che sono state dimesse dagli ospedali napoletani nei quali erano state ricoverate per accertamenti e cure. Nove sono, invece, i feriti che restano in area di emergenza e per i quali è previsto ancora un periodo di osservazione. E' quanto rende noto l'Asl Napoli 1 Centro nell'ultimo bollettino di aggiornamento.

L'unico ferito inizialmente classificato come "codice rosso" e ricoverato presso l'ospedale del Mare, è stato riclassificato come codice "giallo". In totale, secondo l'ultimo aggiornamento, sono 9 le persone in codice "giallo", 3 in codice "azzurro" e i restanti in codice "verde".

Otto americani tra i feriti

Le persone rimaste ferite nell'incidente sono di età compresa tra i 79 e i 25 anni. Otto sono di nazionalità statunitense, mentre i restanti sono tutti di nazionalità italiana.

Verdoliva (Asl Napoli 1 Centro): "Continueremo a monitorare lo stato di tutti i feriti"

"L'incidente di oggi ha dimostrato ancora una volta quanto il personale sanitario sia pronto a rispondere a qualsiasi emergenza con professionalità ed efficacia. Alle donne e agli uomini che si sono spesi per soccorrere i passeggeri coinvolti e per fare in modo che potessero avere nel più breve tempo possibile le cure necessarie, va il mio personale ringraziamento e quello di tutta la direzione strategica dell'Asl che dirigo. Un grazie al personale del servizio 118 e dell'area di emergenza di tutti i presidi ospedalieri della città di Napoli. Continueremo a monitorare lo stato di tutti i feriti, ma sappiamo che sono affidati alle migliori cure nei presidi cittadini". E' quanto afferma in una nota il direttore generale dell'Asl Napoli 1 Centro, Ciro Verdoliva.

Il racconto di una delle persone coinvolte: "Sono precipitato giù dalle scale" - video M.Romano/NT

Accertamenti in corso sull'incidente

Proseguono le verifiche e gli accertamenti dell'autorità portuale per ricostruire la dinamica esatta dell'incidente e stabilirne le cause.

“Seguiamo con attenzione gli sviluppi dell’incidente che si è verificato nel porto di Napoli, durante la fase di ormeggio del traghetto ‘Isola di Procida’ presso il Molo Beverello. Esprimo solidarietà e auguri di pronta guarigione alle persone ferite. Come Mit monitoriamo l’evolversi della situazione e siamo costantemente in contatto con le autorità competenti, in particolare con la Capitaneria di porto di Napoli che sta svolgendo tutte le opportune verifiche”, afferma in una nota il sottosegretario di Stato al ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, Tullio Ferrante.

La vicinanza del sindaco Manfredi ai passeggeri coinvolti

Dalle prime ore di questa mattina il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi è in stretto contatto con le autorità competenti per verificare le condizioni dei passeggeri contusi e provvedere alle necessità organizzative. Il sindaco - rende noto l'ente di palazzo San Giacomo - ha manifestato vicinanza ai passeggeri coinvolti, mettendo a disposizione tutte le articolazioni della macchina comunale.