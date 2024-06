Frontale nella notte, travolge un motorino e fugge via: tre feriti

Un sorpasso azzardato nella notte, un motorino che arrivava dalla direzione opposta, la sterzata, l'incidente. Sono stati attimi concitato in via Pietro Castellino, zona Rione Alto, dopo l'una di questa notte. Da quanto ricostruito dalla polizia locale di Napoli, un'automobilista a bordo di una Fiat Panda, poco dopo l'una, ha tentato una manovra di sorpasso in via Pietro Castellino, senza rendersi conto che nell'altra carreggiata stava arrivando un motorino con un uomo e una donna in sella.

La Panda ha impattato sulla vettura che tentava di sorpassare e si è scontrata frontalmente col il ciclomotore. La prima è finita contro un palo, ma peggio è andata ai due sul motorino: il conducente trasportato con fratture multiple al Cto, la donna al Cardarelli in prognosi riservata. Anche il conducente dell'auto finita nel palo ha riportato lesioni. Dopo l'impatto, però, l'uomo alla guida della Panda, invece di fermarsi a soccorrere i malcapitati, si è dato alla fuga.

Gli agenti della Centrale operativa , dopo accurate indagini effettuate tramite il sistema di video sorveglianza cittadino, sono riusciti ad individuare la targa del veicolo e la residenza del titolare a Mugnano di Napoli. I poliziotti hanno trovato la vettura e verificato i danni compatibili con la dinamica del sinistro. Trovato anche il responsabile che, messo sotto torchio ha confessato il reato commesso. L’uomo è stato deferito all’autorità giudiziaria.