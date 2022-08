Cade da un'impalcatura di due metri, operaio napoletano in condizioni gravissime in ospedale

Paura per un operario di Caivano a Treviso. Il muratore era impegnato nel cantiere dell'istituto agrario "Sartor" di Castelfranco Veneto, quando per cause da accertare ha perso l'equilibrio cadendo da un'altezza di due metri. Il 59enne ha sbattuto violentemente il capo.

Soccorso sul posto da medico e infermieri del Suem 118 e trasportato in elicottero all'ospedale Ca' Foncello di Treviso, si trova ora ricoverato nel reparto di rianimazione, in prognosi riservata, come riporta TrevisoToday. Le sue condizioni sarebbero gravissime.

Sul posto anche gli ispettori del nucleo Spisal dell'Ulss 2.