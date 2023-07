Cadono dallo scooter a causa di un fosso: sanitari del 118 aggrediti da un parente

Alcuni sanitari del 118 sono stati aggrediti ieri sera al Corso Umberto. L'equipaggio, come riporta Nessuno Tocchi Ippocrate, era intervenuto per soccorrere due ragazzini quando è stato aggredito da un parente. Questo il racconto: "Alle ore 22.22 la postazione 118 Annunziata viene allertata nei pressi di corso Umberto a Napoli per incidente con scooter. Giunti sul posto i sanitari trovano ragazzino e ragazzina seduti sul marciapiede con escoriazioni, la dinamica da subito appare chiara, i 2 riferiscono di aver preso un fosso e di essere caduti dallo scooter.

Mentre l’equipaggio carica la ragazza (più grave poiché aveva una contusione all’alluce) giunge un familiare del ragazzo il quale pretende che venga caricato in ambulanza anche il conducente dello scooter (tra l’altro minorenne), il medico fa presente che è una cosa non fattibile e viene aggredito verbalmente dall’energumeno il quale gli urla contro diversi epiteti. Il medico allerta le forze dell’ordine tramite tablet, ma sia il familiare che il ragazzo si dileguano…..all’arrivo della polizia il camice bianco può solo riferire il numero di targa dello scooter".

“Evidentemente i 2 ragazzi pensavano che con l’arrivo del 118 ed il ricovero in ospedale potevano intentare una causa al Comune di Napoli per la buca sul manto stradale. In effetti non c’erano i presupposti per tale eventualità, ma comunque potevano recarsi autonomamente in pronto soccorso ed avrebbe avuto comunque la sua valenza!”, fanno sapere dall'associazione.