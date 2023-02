"Mio figlio, ferito, mandato via dal pronto soccorso perché minorenne": la denuncia di una madre

"Mio figlio stamattina mentre andava a scuola è stato buttato per l'aria da uno scooter che non si è fermato": inizia così lo sfogo-denuncia di Barbara V. su Facebook. "Nonostante la moto rotta - aggiunge Barbara - mio figlio è riuscito a raggiungere l'ospedale dei Pellegrini per essere visitato e per sporgere denuncia". Edo, infatti, questo il nome del ragazzo, ha 17 anni, e sa bene come ci si deve comportare in caso di incidente, in particolare se l'altro non si è fermato a prestare soccorso e se si è sbattuta la testa. Per non farli preoccupare, non chiama la madre - del resto sa bene che è fuori città per lavoro - e neanche l'anziano nonno. "All'ospedale però - scrive Barbara su Facebook - gli hanno detto che non poteva essere visitato né poteva sporgere denuncia in assenza di un tutore legale. E così lo hanno mandato via, senza tenerlo in osservazione perché aveva sbattuto la testa e non riesce a muovere il braccio".

Adesso Edo è con il nonno al Pronto soccorso di un altro ospedale, mentre Barbara attende preoccupata a chilometri di distanza il referto dei sanitari.