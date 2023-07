Circonvallazione esterna: con la Yamaha contro un palo. Morto un 25nne

Rilievi da parte dei Carabinieri della Sezione radiomobile della compagnia di Marano di Napoli, intervenuti a via Circonvallazione esterna, angolo via Toscana, per un incidente stradale costato la vita ad un giovane di 25 anni.

Per cause in corso di accertamento, la moto del giovane,una Yamaha MT095P, si è schiantata contro un palo segnaletico. Per il ragazzo, originario di Somma Vesuviana, non c'è stato nulla da fare. Il personale del 118, intervenuto sul posto, ne ha dovuto constatare il decesso.

Indagini in corso per chiarire la dinamica dell’incidente