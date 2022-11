Incidente nella notte, muore un 19enne

Tragico incidente nella notte a Striano. Un 19enne, residente a Poggiomarino, ha perso la vita.Lo schianto sarebbe avenuto in via Poggiomarino e il giovane sarebbe morto sul colpo, mentre la ragazza che era con lui, probabilmente la fidanzata, è stata ricoverata, in gravi condizioni, nell'ospedale di Sarno. Sul posto, carabinieri della sezione radiomobile di Torre Annunziata e quelli della stazione di Striano e personale del 118. Non è ancora chiara la dinamica dell'incidente, ma il maltempo avrà sicuramente inciso.

Il ragazzo guidava una Panda. Per motivi ancora da accertare, avrebbe perso il controllo del veicolo finendo contro il portone di un’impresa agricola, altezza civico 138. Il 19enne purtroppo è morto durante il trasporto in ospedale. La ragazza è ricoverata in prognosi riservata nell’ospedale di Sarno. La salma è stata restituita ai familiari.