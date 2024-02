Incidente mortale: uomo si schianta con l'auto contro il castello

Giuseppe Mavilio, 67 anni di Grumo Nevano, è morto dopo un terribile incidenteo con l'automobile. Come riferisce CasertaNews, l'uomo, dipendente delle Poste, si è schiatato contro il Castello di Loriano intorno alla mezza. Stava percorrendo via 25 Aprile in direzione viale 24 Maggio quando ha prima urtato una vettura, guidata da una donna, e poi, dopo aver imboccato la rotonda contromano, si è andato a schiantare contro la struttura del castello.

Dai rilievi dei carabinieri non sarebbero emersi segni di frenata. Elemento che farebbe propendere per l'ipotesi di un malore alla guida. La Procura di Santa Maria Capua Vetere, comunque, ha disposto il sequestro della salma che è stata trasferita all'istituto di medicina legale dell'ospedale di Caserta per accertamenti.