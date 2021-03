Incidente tra auto e scooter a Marano: due morti

Tragedia in via Consolare Campana a Marano dove hanno perso la vita due persone. Secondo quanto riportato da TerraNostraNews i due sarebbero morti dopo aver tentato di rapinare un automobilista. La vittima della presunta rapina, infatti, li avrebbe prima inseguiti e poi speronati. Sul posto sarebbero stati ritrovati un un orologio di valore (forse bottino della rapina) e una pistola. Dopo l'impatto l'automobilista avrebbe fatto perdere le sue tracce. Sul posto sono giunti i Carabinieri e gli uomini della Polizia Municipale per i rieli del caso. Indagini in corso.