Incidente sulla Linea 2, la decisione: riprende la circolazione

Da domattina, mercoledì 13 aprile, tornerà regolare la circolazione dei treni tra le stazioni di San Giovanni-Barra e Napoli Campi Flegrei, sulla linea 2 della metropolitana di Napoli. A renderlo noto è Ferrovie.

Il traffico era stato oggi sospeso su indicazone dell’Autorità Giudiziaria quando, stamane, nei pressi della stazione di Napoli Garibaldi la trivella di un cantiere, che operava per una società esterna al Gruppo FS, ha forato la calotta della galleria ferroviaria sottostante provocando la caduta della linea elettrica al passaggio di un treno regionale, questo danneggiando alcuni finestrini e causando lievi ferite a cinque passeggeri.

Terminati gli accertamenti dell’Autorità Giudiziaria e le operazioni di messa in sicurezza della galleria da parte dei vigili del fuoco, i tecnici di Rfi hanno proceduto al recupero del convoglio fermo in linea e al ripristino della linea elettrica, così da consentire la riattivazione della circolazione dei treni per la mattinata di domani.